تعرض قاعدة "حميميم" الروسية لقصف صاروخي

نفذ الإرهابيون 17 عملية إطلاق من من راجمات الصواريخ على القاعدة الروسية الجوية "حميميم"، حيث 8 منها لم تصل إلى القاعدة، وتم تدمير 9 منها من قبل قبل قوات الدفاع الجوي المتواجدة في القاعدة.