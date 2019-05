صواريخ أسرع بـ20 مرة من الصوت تتسلمها قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية

موسكو — سبوتنيك. وقال كاراكايف في تصريح بهذا الصدد: "قوات الصواريخ اليوم في مرحلة تاريخية انتقالية، يتم فيها سحب آخر أنظمة الصواريخ السوفياتية من الخدمة، وفي الوقت نفسه، أصبح بالإمكان إنشاء أساساً لإنتاج أنظمة صواريخ جديدة وبشكل كامل في مراكز الصناعة الروسية، والتي جرى إدخالها في الخدمة القتالية بقوات الصواريخ الاستراتيجية، ويستمر استلام أنظمة الصواريخ الثابتة والمتحركة من الجيل الخامس "يارس" و"أفانغارد" ".

