"روس آتوم" وفيتنام توقعان مذكرة تفاهم حول مركز العلوم والتكنولوجيا النووية

وقعت شركة "روس آتوم" الروسية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع فيتنام حول تنفيذ مشروع لإنشاء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية في هذا البلد.

موسكو — سبوتنيك. تم توقيع الوثيقة على هامش محادثات جرت في موسكو اليوم، بين رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، ونظيره الفيتنامي نجوين شوان فوك.

ووقع المذكرة المدير العام لشركة "روس آتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشيوف، ووزير العلوم والتكنولوجيا الفيتنامي، تيو نجوك آنه.

وجدير بالذكر أن روسيا وفيتنام وقعتا في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2011، اتفاقية تعاون بشأن بناء مركز العلوم والتكنولوجيا النووية، تنص على تزويد فيتنام بمفاعل نووي للأبحاث ومعدات أبحاث والبنية التحتية اللازمة.

وتعتبر "روس آتوم" أكبر شركة في العالم متخصصة في بناء أحدث محطات توليد الطاقة النووية، حيث نفذت عمليات توريد تقدر قيمتها بـ 133 مليار دولار أمريكي، خلال 10 سنوات.