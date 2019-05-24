الصحة الروسية: الإنفاق على علاج أمراض الغدة الدرقية بسبب نقص اليود يفوق 4.2 مليار دولار

أعلن نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ سالاغاي، اليوم الجمعة، أن إنفاق روسيا السنوي على علاج أمراض الغدة الدرقية بسبب نقص اليود، يبلغ أكثر من 270 مليار روبل (ما يعادل 4.22 مليار دولار تقريباً) سنوياً.

© Fotolia / Travelbook وزارة الصحة الروسية تكشف كيفية زيادة متوسط العمر

وقال سالاغاي لوكالة " سبوتنيك ": "الإنفاق السنوي على علاج وإعادة تأهيل مرضى الغدة الدرقية، بسبب نقص اليود، يبلغ أكثر من 270 مليار روبل".

وأضاف: "قد يتطبع استهلاك اليود من قبل السكان خلال 3 سنوات بعد دخول القانون حيز التنفيذ، ما يسمح خلال 10 إلى 15 عاماً من القضاء على نقص مادة اليود، وتخفيض عدد العمليات المتعلقة بأمراض الغدة الدرقية من 30 إلى 40 بالمئة".