اعتماد وظيفة عسكرية جديدة في الجيش الروسي

أفاد المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، اليوم الجمعة، بأنه تم اعتماد وظيفة عسكرية جديدة في القوات المسلحة الروسية، وهي رتبة كبير الرقباء العسكريين.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn وجبات خاصة لجنود الجيش الروسي

وفي هذا السياق أورد المكتب قول قائد قوات المنطقة العسكرية الجنوبية، ألكسندر دفورنيكوف، الذي أوضح أن "كبير الرقباء هو المساعد الأول لقائد الوحدة الفرعية القادر على أنه يحل محل الضابط بشكل مؤقت وأن يضمن المستوى المطلوب من الانضباط العسكري، بالإضافة إلى قيامه بتوعية الأفراد كقدوة لهم من أجل تحقيق النجاح في التدريب القتالي ورفع مستوى الكفاء المهنية".

يذكر أنه توجد وظيفة مماثلة في الجيش الأميركي، حيث يعتبر الشخص الذي يشغل وظيفة كبير الرقباء منسقا لعمل فريق الرقباء ومراقبا عليهم على المستويات الدنيا — أي على مستوى الوحدات الفرعية والوحدات والتشكيلات — وحتى مستشاراً لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة على المستوى الأعلى.