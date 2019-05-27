لافروف: زيادة واشنطن القوات العسكرية في الشرق الأوسط سيؤدي إلى مخاطر جديدة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقا على نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 1.5 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، إن أي زيادة في القدرات العسكرية ستؤدي إلى مخاطر جديدة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الاثنين:

"بالنسبة لقرار الرئيس ترامب بإرسال ألف وخمسمائة جندي كإضافة إلى أولئك الذين تم نشرهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فكما تعلمون، كلما زادت الإمكانات العسكرية، كلما زادت المخاطر، آمل كثيراً أن تُسمع أصوات القادة العسكريين السابقين والسياسيين والدبلوماسيين المعارضين لفكرة الحرب ضد إيران، في واشنطن".

وتابع بقوله: "على الأقل لدينا أمل في ذلك. فليس كل من في القيادة الأمريكية لديه تطلعات عدوانية".

© AP Photo / إيران: لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين واشنطن وطهران

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترسل حوالي 1.5 ألف جندي إلى الشرق الأوسط. ووفقا له، تهدف هذه الخطوة إلى حماية الجيش الأمريكي الحالي بالفعل في المنطقة.

يذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تدهورن بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وفرضت السلطات الأمريكية عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني.

كما أعلنت الولايات المتحدة أن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. رداً على ذلك، اعترفت إيران بالقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية كمنظمة إرهابية، وبأن الولايات المتحدة "دولة راعية للإرهاب".