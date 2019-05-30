استخدام "سوخوي 35" في سوريا يعطي دفعا لتطوير الجيل الرابع من المقاتلات

ستحصل القوات الجوية الفضائية الروسية على 20 طائرة مقاتلة من طراز "سو-35إس" في وقت قريب.

أعلن ذلك نائب وزير دفاع روسيا.

وزارة الدفاع الروسية روسيا تبدأ إنتاج النماذج العملية من مقاتلة الجيل الخامس

وقال أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، أثناء قيامه بزيارة إلى مصنع الطائرات بمدينة كومسومولسك في الشرق الروسي:

ننتظر الحصول على 20 مقاتلة أخرى من طراز "سو-35إس" خلال العامين الحالي والقادم.

وأشار ناب وزير الدفاع إلى أن مصنع طائرات "سوخوي" يعمل بصفة مستمرة على تطوير مقاتلة "سو-35إس"، مستفيدا من تجربة استخدامها في سوريا لمكافحة الإرهاب. وستستطيع الموديلات القادمة من مقاتلة "سو-35إس"، مثلا، استخدام جميع أنواع صواريخ جو — جو وجو — سطح.

وتنتمي طائرة "سو-35إس" إلى الجيل الرابع (+ +) من الطائرات المقاتلة. وقد صنعت روسيا مقاتلة الجيل الخامس. وتأكد نائب وزير الدفاع خلال زيارته إلى مصنع الطائرات في مدينة كوسومولسك من إتمام الاستعدادات لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس "سو-57"، وتفقد النموذج العملي الأول من مقاتلة الجيل الخامس الذي ستتسلمه القوات الجوية الفضائية الروسية في نهاية عام 2019.

وتستطيع مقاتلة "سو-57" التي تعتبر من الطائرات الخفية التي يصعب اكتشافها بواسطة الرادار أن تنازع أي مقاتلة من مقاتلات العدو، وتقدر أيضا على تدمير الأهداف الأرضية والبحرية.