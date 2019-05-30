بوتين يكشف من سيحكم العالم

وصف الرئيس الروسي بأن من سيتمكن من احتكار مجال الذكاء الاصطناعي سيكون سيد العالم، وبأن المنافسة في قطاع التكنولوجية أصبحت عالمية.

© Photo / Pixabay رغم المخاوف.. الذكاء الاصطناعي سيغير حياة البشر بحلول 2030

وقال: "من يستطيع تقديم ابتكارات تكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، سيتمكن من التحكم بالعالم".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا تسعى لزيادة تمويل البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تسعى له روسيا لضمان سيادة تكنولوجية هذا المجال.

يذكر بأن الرئيس الروسي قد تحدث في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية في عام 2019، عن إعداد برنامج واسع النطاق لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، واصفا في الوقت نفسه بأن هذا المجال هو واحد من المجالات التي ستحدد مستقبل العالم بأسره وروسيا.