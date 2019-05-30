لا توجد أي استعدادات للقاء ترامب وبوتين في إطار فعاليات نورماندي

وقالت المتحدثة في إحاطة تليفونية في إجابة على سؤال "سيوتنيك": "لا نعلم شيئا عن دعوة أرسلها الجانب الفرنسي، من الممكن أن تسألوهم".
هذا وبدأت القوات الحليفة بالإنزال في شمال فرنسا في النورماندي بتاريخ 6 حزيران/يونيو 1944، وافتتحت بذلك "جبهة ثانية" ضد القوات النازية في أوروبا. وأصبح ذلك أكبر عملية إنزال في التاريخ العسكري.
وكان قد تبين سابقاً أنه لم يتم إرسال دعوة لبوتين لأن الطرف الفرنسي سيتم تمثيله على مستوى رئيس الوزراء. وأشار قصر الاليزييه إلى أنه وفقاً للعادات القائمة، يشارك الرئيس في الاحتفالات في بداية كل عقد للذكرى، أما في منتصف العقد فيشارك فيها رئيس الوزراء الفرنسي.
ووفقاً لوسائل الإعلام، سيزور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، النورماندي للمشاركة في إحياء الذكرى الـ75 لإنزال القوات الحليفة في فرنسا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)