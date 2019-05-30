لا توجد أي استعدادات للقاء ترامب وبوتين في إطار فعاليات نورماندي

أعلنت متحدثة رفيعة المستوى بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن البيت الأبيض لا يعلم ما إذا كان يعتزم دعوة روسيا لفعاليات الذكرى الـ75 لعملية الإنزال على شواطئ نورماندي، ولا يعد لأي لقاء بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة في إحاطة تليفونية في إجابة على سؤال "سيوتنيك": "لا نعلم شيئا عن دعوة أرسلها الجانب الفرنسي، من الممكن أن تسألوهم".

وأضافت "لا نقوم باستعدادات للقاء بين الرئيسين بوتين وترامب".

هذا وبدأت القوات الحليفة بالإنزال في شمال فرنسا في النورماندي بتاريخ 6 حزيران/يونيو 1944، وافتتحت بذلك "جبهة ثانية" ضد القوات النازية في أوروبا. وأصبح ذلك أكبر عملية إنزال في التاريخ العسكري.

وكان قد تبين سابقاً أنه لم يتم إرسال دعوة لبوتين لأن الطرف الفرنسي سيتم تمثيله على مستوى رئيس الوزراء. وأشار قصر الاليزييه إلى أنه وفقاً للعادات القائمة، يشارك الرئيس في الاحتفالات في بداية كل عقد للذكرى، أما في منتصف العقد فيشارك فيها رئيس الوزراء الفرنسي.

ووفقاً لوسائل الإعلام، سيزور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، النورماندي للمشاركة في إحياء الذكرى الـ75 لإنزال القوات الحليفة في فرنسا.