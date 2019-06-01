دول العالم كافة مدعوة للمشاركة في نشاطات "الدفاع الروسية"

دعت روسيا دول العالم كافة للمشاركة في ما تنظمه وزارة دفاعها من فعاليات.

وقال الجنرال ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، خلال مؤتمر دولي حول أمن آسيا ومنطقة المحيط الهادئ تحتضنه سنغافورة:

أغتنم الفرصة لتوجيه الدعوة إلى الدول كافة للمشاركة في فعالياتنا. ونعتبر هذا إسهاما في تهيئة الجو الإيجابي للتعاون بين جيوش الدول.

© Sputnik . Ramil Sitdikov الفريق العسكري الروسي يفوز بكأس الألعاب العسكرية الدولية "أرمي -2018 " (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو

ومن أهم فعاليات وزارة الدفاع الروسية التي يشهدها كل عام، مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي، والمؤتمر الدولي لتسليح الجيوش (أرميا)، والألعاب الدولية العسكرية.

وذكر نائب وزير الدفاع أن مؤتمر الأمن الدولي الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو في أبريل/نيسان الماضي شارك فيه أكثر من ألف خبير من 111 دولة وعدة منظمات دولية.

وأشار إلى أن مؤتمر تسليح الجيوش الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية منذ عام 2015، تصاحبه معارض الأسلحة.

وتشتمل الألعاب الرياضية العسكرية على مسابقات جنود الدبابات والطيارين والبحارة والجنود المظليين وجنود المدفعية والغواصين ومسؤولي الإمداد والتموين والمهندسين العسكريين ومدربي الكلاب والطهاة ورجال الإنقاذ. وشاركت 189 فريقا من 32 دولة في الألعاب الدولية العسكرية الرابعة في العام الماضي. وستجري الألعاب الجديدة في الفترة 3 — 17 أغسطس/آب 2019 في أراضي 10 دول منها روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين ومنغوليا وأوزبكستان.