روسيا ممكن أن تشارك في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

صرح عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، أوليغ موروزوف، اليوم الإثنين، بأن هناك احتمال أن يشارك الوفد الروسي في دورة حزيران/ يونيو للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشرط ضمان عدم اتخاذ تدابير عنصرية ضده.

موسكو — سبوتنيك. قال السيناتور الروسي لوكالة "سبوتنيك": "هناك احتمال في المشاركة، ولكن فقط مع ضمان عدم اتخاذ تدابير تمييزية ضدنا".

يذكر أن موسكو قررت في أواخر حزيران/ يونيو عام 2017، تعليق دفع اشتراكاتها المالية في مجلس أوروبا بسبب عدم مشاركة وفدها في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بسبب حرمانه من عدد من الحقوق الهامة بعد أحداث عام 2014 في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم. ونوه الأمين العام لمجلس أوروبا ، ثوربورن ياغلاند، في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، في إشارة إلى النظام الأساسي، إلى أنه إذا لم تدفع دولة ما مستحقاتها لمدة عامين، فقد تقوم الهيئة القانونية — لجنة الوزراء — بالنظر في استبعادها. وتكتمل مدة عامين بالنسبة لروسيا في أواخر حزيران/ يونيو المقبل.