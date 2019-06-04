بلد عربي يتزود بمنظومات صواريخ محمولة على الكتف

قدمت روسيا تقريرا عن توريد ما تنتجه من معدات عسكرية للخارج في عام 2018 إلى الأمم المتحدة.

ويتبين من التقرير، مثلا، أن روسيا سلمت 64 دبابة من طراز "تي-90إس" إلى فيتنام في عام 2018.

وعن تصدير الطائرات الحربية، قال التقرير إنه تم تصدير 10 طائرات مقاتلة من طراز "سو-35" إلى الصين و6 طائرات من طراز "سو-30كا" إلى أنغولا و4 طائرات من طراز "سو-30إس إم" إلى كازاخستان و4 طائرات من طراز "ياك-130" إلى لاوس و6 طائرات من نفس الطراز إلى ميانما.

وتم توريد 72 صاروخا وقاذف صواريخ للصين. وفي نفس الوقت حصلت الهند على 1250 قطعة من الصواريخ وقواذف الصواريخ من روسيا.

وقامت روسيا في عام 2018 بتوريد 264 منظومة صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف من طراز "إيغلا إس" للبحرين، وصدرت 80 منظومة صواريخ من هذا الطراز إلى الهند.

وعن تصدير المروحيات القتالية ذكر التقرير أنه تم تصدير 4 مروحيات من طراز "مي-35إم" إلى كازاخستان ومروحيتين من نفس الطراز إلى نيجيريا و4 مروحيات من نفس الطراز إلى باكستان ومروحيتين من طراز "مي-17" إلى تايلاند.