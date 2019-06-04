تسجيل
17:11 04 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    الوكالة الدولية للإعلام روسيا سيفودنيا

    إخلاء مبنى الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا" بعد رسائل بوجود متفجرات

    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10

    أعلن المكتب الصحفي لوكالة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء العاملين والموظفين من مبنى الوكالة بعد تسلم رسائل مجهولة المصدر عن وجود "متفجرات" في الموقع.

    موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوكالة: "بعد استلام الرسالة ذات الصلة من فريق التحقيق التابع لوزارة الداخلية بمنطقة خاموفنيكي (موسكو)، بدأ التفتيش بمساعدة خدمة الحماية الخاصة بمركز أمن الدولة وجهاز الأمن التابع للوكالة، تم فحص المبنى الواقع في شارع "زوبوفسكي بولفار" للتعرف على أشياء مشابهة للمواد المتفجرة. ولم يتم اكتشاف أي شيء. نحن الآن في انتظار وصول الكلاب المدربة لفحص أكثر دقة".

    سبوتنيك
    © Sputnik . Igor Russak
    احتجاز مدير تحرير "سبوتنيك - ليتوانيا" في مطار فيلنيوس
    يذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت في الفترة الأخيرة بلاغات عن تفخيخ وزرع عبوات ناسفة وقنابل في أماكن عامة ومحطات قطارات مزدحمة، وأبنية سكنية تغص بقاطنيها، وذلك في العديد من المدن، وغالبا ما كانت نسبة 99.9 بالمئة من هذه البلاغات كاذبة.

    إلى ذلك، ذكرت وزارة الداخلية الروسية، أن البلاغات الكاذبة حول وجود متفجرات بمنشآت في العاصمة الروسية موسكو، تأتي بشكل رئيسي من اليابان وتركيا وأوكرانيا.

    ويذكر أن موجة من الإرهاب الهاتفي، بدأت في روسيا، منذ يوم 11 أيلول/ سبتمبر 2017، وما زالت هذه الموجة مستمرة حتى اليوم. ووفقا لمصدر في أجهزة الطوارئ ، لوكالة "سبوتنيك"، فقد تم خلال هذه الفترة إجلاء حوالي مليونين من المواطنين في أكثر من 100 مدينة روسية.

    انظر أيضا:

    روسيا تقلص إنتاج النفط بمقدار 120 ألف برميل في اليوم
    لافروف: روسيا واليابان تبدآن اليوم المفاوضات حول قضية معاهدة السلام
    روسيا ترغب في خفض إنتاجها من النفط 150 ألف برميل في اليوم
    الخارجية الروسية: استدعاء السفير النمساوي لدى روسيا اليوم بشأن قضية التجسس
    الكلمات الدلالية:
    تهديدات إرهابية, بلاغ, الحكومة الروسية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    Красочный забег в Лужниках
    ملعب لوجنيكي يتلون بألوان قوس قزح
    بروتوكولات لقاء الملكة البريطانية!
    لماذا كل هذه البروتوكولات
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك