بوتين والرئيس الصيني يرحبان بالباندا في حديقة حيوان موسكو (فيديو وصور)

قام كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، بزيارة الجناح الجديد لحديقة حيوان موسكو، حيث يوجد اثنان من دببة الباندا قدمتهما الصين.

موسكو — سبوتنيك. هذا ووصل الزعيم الصيني، اليوم الأربعاء إلى روسيا في زيارة دولة. إحدى الفعاليات في برنامج الزيارة كانت الزيارة التي قام بها رؤساء البلدين إلى حديقة حيوان موسكو. وفي وقت سابق ذكر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن هناك قادة سيشاركون في حفل تسليم اثنين من الباندا، حيث سيجري افتتاح جناح خاص بهما في حديقة الحيوان.

ИЗ КИТАЯ С ЛЮБОВЬЮ: в Московском зоопарке поселились две больших панды 🐼❤️🐼🐼❤️🐼🐼❤️🐼🐼❤️🐼🐼❤️🐼🐼❤️🐼

Ph: П.Лабонский pic.twitter.com/PtsE4L1t0O — Московский Зоопарк (@moscowzoo) June 5, 2019

ولم يكن الزعيمان هما أول الزائرين الذين رأوا القاطنين الجدد لحديقة الحيوان فحسب، بل كان هناك أيضا ممثلين عن جيل الشباب من كلا البلدين. من بين الفتيان من استطاع ولأول مرة رؤية دب الباندا في حديقة حيوان موسكو، كما كان هناك عدد من الفائزين في مسابقة اللغة الصينية والفائزين في دورة ألعاب "دلفيك" والفائزين بمنح من عمدة موسكو وأبناء الدبلوماسيين الصينيين العاملين في روسيا.

Путин и Си остались довольны знакомством с пандами. Панды, кажется, тоже: они получили лакомство pic.twitter.com/BquvSQUbpr — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 5, 2019

واستقبل الأطفال، بوتين وشى جين بينغ، باللغتين الروسية والصينية.

وفي نهاية نيسان/أبريل، عُلم أن الجانب الصيني سينقل اثنين من الباندا الكبيرة إلى روسيا بغية البحث المشترك: تم التوصل إلى اتفاق خلال محادثات شي جين بينغ وبوتين، عندما كان الأخير في زيارة إلى لصين.

ودب الباندا هو حيوان ثديي موطنه وسط الصين، وهو من الأنواع المدرجة في الكتاب الأحمر الدولي في الفئة "الضعيفة". وفي وقت سابق، انضمت حديقة حيوان موسكو إلى برنامج الحفاظ على هذه الحيوانات وحمايتها والبحث عنها.