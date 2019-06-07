البدء في بناء الوحدة الثانية من محطة "أكويو" النووية التركية في أواخر الصيف

وقال ليخاشيف "ننتظر الآن الترخيص الرئيسي للوحدة الثانية في يونيو — ويوليو. واعتمادا على القرار النهائي للهيئة التنظيمية التركية، فإننا نركز على بناء الخرسانة الأولى في الوحدة الثانية في نهاية الصيف وبداية فصل الخريف".
وتعتبر محطة " أكويو "أول مشروع في العالم لمحطة كهروذرية يتم تنفيذه على أساس نموذج (ابني — امتلك —شغل)، ووفقًا لهذا النموذج، ستقوم روسيا ببناء المحطة، وستمتلكها وتديرها.
ويذكر، أن الاتفاقية بين روسيا وتركيا حول بناء محطة "أكويو" بالقرب من مدينة مرسين، تم توقيعها في عام 2010، ومن المقرر أن تضم المحطة 4 وحدات طاقة بقوة 1200 ميغاواط لكل واحد منها. وحسب المعلومات المتوفرة، ستبلغ قيمة المشروع نحو 20 مليار دولار.
ويعول الجانب التركي على إطلاق عمل أول محطة للطاقة النووية في عام 2023.
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