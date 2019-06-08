الطلب العالمي على منظومات "إس-400" لا يتناقص

من غير المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على وسائط الدفاع الجوي الروسية بسبب ضغط الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالبت الولايات المتحدة عددا من الدول بعدم شراء منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا.

وأعلن نائب رئيس الحكومة الروسية أن روسيا لا تخشى أن يتأثر الراغبون في الحصول على منظومات "إس-400" بالضغط الأمريكي. وقال يوري بوريسوف، نائب رئيس وزراء روسيا، للصحفيين خلال اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي:

لا نواجه نقصا يذكر في الطلبات، ويتعرض جميع مقدمي الطلبات للضغط الأمريكي، ولكننا لا نتوقع نقصا في صادرات "إس-400".

وقد تعاقدت الصين والهند وتركيا على شراء منظومات "إس-400" من روسيا.