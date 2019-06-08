روسيا تواصل تصنيع طائرات "سوخوي سوبر"

وتعتبر طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" من أحدث طائرات الركاب في العالم، وبدأت روسيا بإنتاجها في الفترة الأخيرة.

وتعرضت إحدى طائرات "سوخوي سوبرجيت 100" أخيرا إلى حادث في أحد مطارات موسكو. وقال نائب رئيس الحكومة الروسية، في الإشارة إلى هذا الحادث، إنه لا يوجد دليل على أن حادث شيريميتييفو وقع بسبب الطائرة.

كما لا يرى نائب رئيس الحكومة داعيًا لإلقاء مسؤولية الحادث على عاتق الطيارين. كما أنه لا يرى سببا لوقف إنتاج طائرات "سوخوي سوبرجيت 100".

وقال يوري بوريسوف، نائب رئيس وزراء روسيا، للصحفيين خلال اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي:

الطلب المحلي والخارجي (على طائرات "سوخوي سوبرجيت 100") يستمر.. لا داعي لوقف إنتاجها.

ولفت نائب رئيس الحكومة إلى أن حتى إصابة الطائرة بالصاعقة لم تؤد إلى العواقب غير المستحبة.

© Sputnik . Maksim Blinov شركة "آيروفلوت" - عملية دهان طائرة "سوخوي سوبر جيت 100" الجديدة

ووقع حادث اشتعال النار في طائرة تابعة لشركة "أيروفلوت" من طراز "سوخوي سوبرجيت 100" في مطار شيريميتييفو، مساء يوم الأحد 5 مايو/أيار الماضي عندما اضطرت الطائرة إلى العودة إلى مطار موسكو الذي أقلعت منه متوجهة إلى مدينة مورمانسك، بسبب العاصفة الرعدية. ولا يزال التحقيق في هذا الحادث جاريًا.