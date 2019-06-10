نوفاك: السعودية تدرس المشاركة في تصنيع الميثانول ومشروعات الغاز المسال في روسيا

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، إن السعودية تدرس المشاركة في تصنيع الميثانول ومشروعات الغاز الطبيعي المسال في روسيا.

موسكو — سبوتنيك . وأضاف نوفاك، متحدثا في الاجتماع السادس للجنة الحكومية الروسية السعودية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي-الفني: "بخصوص توسيع التعاون الاستثماري، فإننا نعتبر أيضًا التعاون الإقليمي واعداً، بشكل أساسي من خلال أقاليم روسيا الاتحادية شمال القوقاز ومنطقة الفولغا، على وجه الخصوص، يوجد في جمهورية الشيشان فقط عدد من المشاريع الاستثمارية الجذابة المحتملة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ان السعودية اقترحت على روسيا توقيع اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمارات، وتوقيع اتفاقية لتسهيل حصول مواطني البلدين على تأشيرات دخول.

هذا وكان نوفاك، قد اعلن، يوم الجمعة المنصرم، أن روسيا والسعودية تناقشان استثمارات بعشرات مليارات الدولارات، وقريبا سيتم تنفيذها، بما في ذلك وفي مجال الغاز والكيميائيات النفطية.