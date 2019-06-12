موسكو تدعو واشنطن لمراجعة نهجها تجاه البرنامج النووي الإيراني

موسكو — سبوتنيك. وقال أوليانوف خلال جلسة مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

"نشير بارتياح إلى تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التزام إيران بواجباتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة. إن السلوك المسؤول من قبل طهران، التي تلتزم بمستوى تفاعل غير مسبوق، حتى في أصعب الظروف، يستحق الثناء".

وأكد أوليانوف أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال نموذجا للشفافية. ووفقا له، هذه "الإنجازات غالية، وتحتاج إلى أن تعامل بعناية قدر الإمكان".

وتابع أوليانوف: "من الضروري، مع ذلك، أن نقول بقلق، إن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة يزداد سوءًا طوال الوقت. والسبب هو النهج غير المسؤول من قبل الولايات المتحدة، التي لم تنسحب من" الصفقة النووية "فحسب، بل واتخذت نهجا لتقويضها عن طريق منع تنفيذ الجزء الاقتصادي من هذا الاتفاق".

وقال أوليانوف: ""نحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في نهجها الرامي إلى نسف أعظم الإنجازات في مجال حظر الانتشار النووي، والذي يسمح للمجتمع الدولي أن يكون واثقا من الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني.