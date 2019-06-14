"سبوتنيك" تنافس عالميا... ونائب رئيس تحريرها يفند دعايات الإعلام الغربي

تحدث نائب رئيس تحرير وكالة "سبوتنيك" الروسية، دميتري غورنوستاييف، خلال مشاركته في قمة شبكة المحررين العالمية في أثينا، عن وكالة "سبوتنيك" الإخبارية المتعددة اللغات، والتي تعتبر جزءا من المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيفودنيا".

أثينا — سبوتنيك. وقال غورنوستاييف:"نعمل على تقديم رسائل إخبارية لعملائنا، ونحن نقدمها بلغات عدة منها الروسية والإنكليزية والعربية والإسبانية والصينية والفارسية".

وتابع: "نحن نقدم أخبارنا على مستوى العالم ولدينا مواقع بـ32 لغة، إضافة إلى بث في العديد من البلدان".

وأضاف، أن هناك العديد من الشركات الإعلامية الأكثر شعبية هي بين زبائن "سبوتنيك "على الرغم من الاتهامات الدعائية الموجهة إلينا".

وشدد غورنوستاييف، على أن: "هذا النوع من المواقف تجاه سبوتنيك هو دعاية في حد ذاته".

يذكر أن وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" والعاملين بهما يتعرضون في الفترة الأخيرة لمضايقات في العديد من الدول، فقد نشرت صحيفة "تايمز" البريطانية، في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، صوراً لثمانية موظفين في مكتب "سبوتنيك" في بريطانيا مصحوبة بأسمائهم ووظائفهم في المكتب، مما دفع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، إلى الإعلان أن هذا الإجراء يعِرض حياة موظفي "سبوتنيك" للخطر ويعد تدخلا في الحياة الشخصية.

وكان المدير العام لشبكة العربية، نبيل الخطيب، أكد في وقت سابق وعلى هامش اليوم الأول من فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة، أن عمل وكالة "سبوتنيك"، يعتبر منافسة بجدارة لوسائل الإعلام، مضيفا أن هذا هو السر "الذي يحاولون من أجله منعهما من العمل".