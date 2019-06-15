"سلاح يوم القيامة" قادر على تدمير الصواريخ الأمريكية

وكشف الخبير العسكري أليكسي ليونكوف لوسائل الإعلام أن صاروخ "بي إر إس-1إم" قادر على إسقاط صواريخ بالستية تطير إلى روسيا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation "شتيرن" ترصد تجريب "سلاح يوم القيامة" في روسيا

ووفق الخبير فإن روسيا ستلجأ إلى استعمال صواريخ "بي إر إس-1إم" بعد أن يبدأ النزاع النووي وتقتضي الضرورة إسقاط صواريخ نووية بالستية تطير من أوروبا أو أمريكا.

ويتميز صاروخ "بي إر إس-1إم" بسرعته الفائقة التي تتجاوز 4 كيلومترات في الثانية، وقدرته على تحمل أي عبء. ويمكن إطلاقه من أي مكان لأنه ينطلق من المنصة المتنقلة.

وصنعت روسيا منظومة صواريخ "بي إر إس-1إم" ردا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ المضادة للصواريخ وإقدامها على صنع المزيد من الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

وكانت صحيفة "شتيرن" الألمانية قد وصفت صاروخ "بي إر إس-1إم" بأنه سلاح يوم القيامة.