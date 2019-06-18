الخارجية الروسية: الخطط الأمريكية لزيادة القوات في الشرق الأوسط تزيد من خطر الصدام

وأضاف ريابكوف: "هذا يسبب لنا قلقا بالغًا، ليس فقط من وجه نظر أن الزيادة في القوات والمعدات في حد ذاته يزيد من خطر الاصطدام وبعض التفاقم غير المرغوب فيه، ولكن أيضًا من وجهة نظر أننا نفتقر إلى فهم واضح لما يفعله المسؤولون في واشنطن".
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران بشدة في الأسابيع الأخيرة، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وقوى عالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات.
ويتزايد القلق من إمكانية تفجر صراع محتمل في الشرق الأوسط، في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.
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