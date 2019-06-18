الخارجية الروسية: الخطط الأمريكية لزيادة القوات في الشرق الأوسط تزيد من خطر الصدام

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، عن قلق موسكو إزاء خطط الولايات المتحدة لزيادة القوات في الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذا يزيد من خطر الصدام.

موسكو — سبوتنيك . وقال نائب وزير الخارجية الروسي للصحفيين: "أولاً ننتقل من حقيقة أن القرار النهائي بشأن شكل عمليات النشر الإضافية المحتملة للقوات الأمريكية في المنطقة لم يتخذ بعد، فهناك فقط تسريبات أولية وبعض الإشارات العامة. ولكن على ما يبدو أن الموضوع يذهب إلى حقيقة أن تجميع القوات والأصول الأمريكية في المنطقة سوف يزداد قوة، وإضافة".

وأضاف ريابكوف: "هذا يسبب لنا قلقا بالغًا، ليس فقط من وجه نظر أن الزيادة في القوات والمعدات في حد ذاته يزيد من خطر الاصطدام وبعض التفاقم غير المرغوب فيه، ولكن أيضًا من وجهة نظر أننا نفتقر إلى فهم واضح لما يفعله المسؤولون في واشنطن".

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران بشدة في الأسابيع الأخيرة، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وقوى عالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات.

ويتزايد القلق من إمكانية تفجر صراع محتمل في الشرق الأوسط، في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.