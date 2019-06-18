بيسكوف: الكرملين ينطلق من التزام طهران بالصفقة النووية

ويرى بيسكوف أن طهران ستظل ملتزمة بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقال بيسكوف للصحفيين معلقا على سؤال حول الإيقاف الجزئي لتنفيذ الصفقة النووية من قبل إيران:

"ننطلق كما كان الأمر في السابق، من منطلق تصريحات الرئيس روحاني خلال لقائه في بيشكيك مع الرئيس بوتين، أن إيران ستبقى في الصفقة النووية وملتزمة بالتزاماتها تجاهها."

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق النووي وإنما ستتوقف عن تنفيذ بعض بنوده، ورد مصدر بالرئاسة الفرنسية على ذلك بأن أوروبا ربما تضطر لإعادة فرض عقوبات على طهران.

وفي عام 2015، وقعت طهران مع ألمانيا والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، بريطانيا) اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني.