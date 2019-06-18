لافروف يناقش مع كبير نظام فرسان مالطة المشكلات الإنسانية في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش مع كبير نظام فرسان مالطة، دومينيك دي لا روشيفوكو، قضايا المساعدة الإنسانية في دول النزاع في الشرق الأوسط، وأبلغه بالجهود التي تبذلها روسيا لتحقيق الاستقرار في سوريا.