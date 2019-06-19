مسؤول روسي: الدول المؤججة للصراعات تتحمل مسؤولية أمام اللاجئين والنازحين

أعلن نائب رئيس هيئة الطوارئ الروسية، ألكسندر تشوبريان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تقترح فرض مسؤولية مالية لمساعدة اللاجئين والنازحين على تلك البلدان التي ألهبت النزاعات في مختلف مناطق العالم.

أوفا — سبوتنيك . وقال تشوبريان، على هامش الاجتماع الدولي العاشر للممثلين الرفيعي المستوى المسؤولين عن قضايا الأمن في مدينة أوفا: "تقترح روسيا الاتحادية بناء نموذج اقتصادي جديد لتوفير المساعدة الإنسانية الدولية.

وأضاف تشوبريان نعتقد أنه ينبغي أن يستند إلى حقيقة أن البلدان التي أججت الصراعات يجب أن تتحمل المسؤولية الرئيسية، بما في ذلك المالية، لمساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً [في دول الصراع]".

ويعقد الاجتماع الدولي السنوي للممثلين الرفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية، في مدينة أوفا [ عاصمة جمهورية بشكيريا] خلال الفترة من 18 إلى 20 حزيران/يونيو الجاري.