برلماني: روسيا قد تدعم مقترحا أمميا لمعاقبة المتورطين بمقتل "خاشقجي" إذا كانت الأدلة قوية

موسكو — سبوتنيك. وقال كلينتسيفيتش لوكالة "سبوتنيك": "إنه يمكن لروسيا أن تؤيد هذه المقترحات التي قدمها المقرر الخاص للأمم المتحدة، وهذا ممكن"، مشيراً إلى أنه من أجل دعم كهذا، هناك حاجة إلى أدلة قوية على تورط مسؤولين سعوديين في قتل الصحفي.
وجاء في التقرير الأممي، أن هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق، مؤكدا أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية في مقتل خاشقجي لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.
كما دعت المقرر إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.
ودعت كالامار، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني.
وأثار اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق أتى من الرياض، انتقادات كثيرة حول العالم كما سرع وتيرة التعبئة لدى برلمانيين أميركيين ضد دعم ترامب للرياض. يذكر أن مجلسي النواب والشيوخ وافقا على تشريع يقضي بقطع المساعدات العسكرية عن حرب السعودية في اليمن.
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