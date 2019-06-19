برلماني: روسيا قد تدعم مقترحا أمميا لمعاقبة المتورطين بمقتل "خاشقجي" إذا كانت الأدلة قوية

أعلن عضو لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي، فرانس كلينتسيفيتش، اليوم الأربعاء، أنه يمكن لروسيا أن تؤيد المقترحات التي تم عرضها في تقرير الأمم المتحدة بفرض عقوبات على ولي العهد السعودي وآخرين متورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، فضلا عن عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي لتقييم هذا الوضع.

موسكو — سبوتنيك. وقال كلينتسيفيتش لوكالة "سبوتنيك": "إنه يمكن لروسيا أن تؤيد هذه المقترحات التي قدمها المقرر الخاص للأمم المتحدة، وهذا ممكن"، مشيراً إلى أنه من أجل دعم كهذا، هناك حاجة إلى أدلة قوية على تورط مسؤولين سعوديين في قتل الصحفي.

وكانت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القانون والإعدام التعسفي، أنيس كالامار، قد أقرت اليوم الأربعاء، بمسؤولية الرياض في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وجاء في التقرير الأممي، أن هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق، مؤكدا أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية في مقتل خاشقجي لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.

كما دعت المقرر إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.

ودعت كالامار، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني.

وأثار اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق أتى من الرياض، انتقادات كثيرة حول العالم كما سرع وتيرة التعبئة لدى برلمانيين أميركيين ضد دعم ترامب للرياض. يذكر أن مجلسي النواب والشيوخ وافقا على تشريع يقضي بقطع المساعدات العسكرية عن حرب السعودية في اليمن.