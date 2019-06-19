شويغو: تدريبات روسية مصرية في أغسطس تنضم إليها القوات البيلاروسية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن تدريبات روسية مصرية ستجري في أغسطس/آب بالقرب من مدينة ريزان بروسيا، وستنضم إليها القوات البيلاروسية.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير: "في أغسطس، في منطقة ريازان ، ستجري التدريبات المشتركة الرابعة تحت عنوان "المدافعون عن الصداقة" مع وحدات القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية. كما يشارك في التدريبات الجيش البيلاروسي".

يتبع…