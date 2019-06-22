سياسي روسي:عواقب الضربات الأمريكية المحتملة ضد إيران ستكون أقوى من القنابل النووية على اليابان

أعلن العضو في مجلس الاتحاد الروسي، فرانز كلينتسيفيتش، أن تهديدات الولايات المتحدة قد تدفع إيران إلى تسريع تطوير الأسلحة النووية.

ووفقا له، فإن الخطاب المعادي لإيران من قبل الرئيس الأمريكي، والذي صرح، بأنه في حالة الحرب مع إيران، ستواجه "دمارًا غير مسبوق"، هو أكثر صرامة من تصريحاته في أكثر فترات حدة مع كوريا الشمالية.

وأضاف بأن هذا يعود إلى حقيقة أن إيران، على عكس كوريا الديمقراطية، لا تملك أسلحة نووية.

وتعليقا على تصريحات ترامب، كتب السياسي الروسي على صفحته على "الفيسبوك" قائلا "يستنتج مما سبق أن عواقب الضربات الأمريكية المحتملة ضد إيران ستكون أقوى من القنابل النووية التي ألقيت على هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين".

كما أعرب كلينتسيفيتش عن مخاوفه من أن "تتخلى طهران عن التزاماتها الدولية" وأن تستأنف عملها في برنامجها النووي.

كما افترض أن تصرفات الولايات المتحدة يمكن أن تدفع الدول الأخرى لتطوير أسلحة نووية.