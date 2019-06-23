لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: تحييد اثنين من "داعش" في داغستان

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الأحد، القضاء على إرهابيين اثنين من تنظيم "داهش" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) في جمهورية داغستان، كانا يخططان لتنفيذ هجوم إرهابي على مواقع للشرطة، وقد تم العثور على أسلحه وذخائر في مكان الاشتباك المسلح معهم.