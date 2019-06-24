موسكو مستعدة لاستقبال رئيس الوزراء الفرنسي فيليب

أعلن النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية، سيرغي بريخودكو، أن موسكو مستعدة لاستقبال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.

موسكو — سبوتنيك. وسيزور رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، فرنسا اليوم الاثنين حيث سيجري محادثات مع فيليب.

وقال بريخودكو للصحفيين: "نأمل أن يكون الاجتماع في لوهافر بداية الطريق. لدى رؤساء وزرائنا أمور عديدة للمناقشة. هناك العديد من الأسئلة في الملف الروسي الفرنسي الثنائي تتطلب إيجاد حلول وحلول مشتركة، بالطبع، نحن بالطبع على استعداد لاستقبال فيليب في روسيا".

وسيبحث رئيس الوزراء الروسي مع نظيره الفرنسي، التعاون الثنائي في التجارة والاقتصاد والاستثمار والوضع في أوكرانيا وسوريا.

وأضاف بريخودكو: "نحن نعمل مع الجانب الفرنسي على وضع خطة زمنية لعقد مؤتمر في موسكو حول التحديات الاقتصادية بسبب تغير المناخ".

وأفاد المكتب الإعلامي الخاص برئيس الوزراء الفرنسي في بيان في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء سيستقبل نظيره الروسي في لو هافر لإجراء مفاوضات يعقبها مؤتمر صحفي ومأدبة عشاء عمل. وسيكون هذا اللقاء بمثابة فرصة لمواصلة الحوار الفرنسي الروسي على مستوى رئيسي الوزراء. وذلك بعد أن استقبل الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر فرساي منذ سنتين.