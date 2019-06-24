موسكو مستعدة لاستقبال رئيس الوزراء الفرنسي فيليب

موسكو — سبوتنيك. وسيزور رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، فرنسا اليوم الاثنين حيث سيجري محادثات مع فيليب.
وسيبحث رئيس الوزراء الروسي مع نظيره الفرنسي، التعاون الثنائي في التجارة والاقتصاد والاستثمار والوضع في أوكرانيا وسوريا.
وأضاف بريخودكو: "نحن نعمل مع الجانب الفرنسي على وضع خطة زمنية لعقد مؤتمر في موسكو حول التحديات الاقتصادية بسبب تغير المناخ".
وأفاد المكتب الإعلامي الخاص برئيس الوزراء الفرنسي في بيان في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء سيستقبل نظيره الروسي في لو هافر لإجراء مفاوضات يعقبها مؤتمر صحفي ومأدبة عشاء عمل. وسيكون هذا اللقاء بمثابة فرصة لمواصلة الحوار الفرنسي الروسي على مستوى رئيسي الوزراء. وذلك بعد أن استقبل الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر فرساي منذ سنتين.
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