الدفاع الروسية: سفن أسطول بحر قزوين تطلق صواريخ نحو أهداف بحرية وجوية

أعلنت وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء، أن سفن أسطول بحر قزوين تنفذ إطلاق صواريخ نحو أهداف بحرية وجوية وذلك في إطار اختبارات الاستعداد القتالي المفاجئ.