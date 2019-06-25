لافروف: موسكو تعارض اتهام إيران بالهجوم على ناقلتي النفط دون دليل

وأضاف لافروف: "نحن نعارض بشكل قاطع إلقاء اللوم على أي شخص دون أي دليل، ونحن مع إجراء تحقيقات أكثر شمولاً في جميع مزاعم الهجوم على ناقلات النفط التي وقعت في أيار / مايو وهذا الشهر"، مؤكدا على أنه "لا يوجد دليل على أن هذا الاعتداء تقف ورائه دولة".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات مشددة على إيران.
وأوضح ترامب أن العقوبات تأتي ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة.
وقال الرئيس الأمريكي إن العقوبات ستستهدف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مضيفا أنه لا يسعى للدخول في صراع مع إيران وإنه يود التوصل إلى اتفاق معها.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر الخميس الماضي، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)