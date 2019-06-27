مجلس أوروبا يتراجع أمام روسيا

وقال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف عبر موقع "تويتر"، تعقيبا على انسحاب الوفد الأوكراني إن موفدي أوكرانيا إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عبروا على هذا النحو عن احتجاجهم العاجز ضد قرار مجلس أوروبا.

وقررت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على الرغم من معارضة مناوئي روسيا، إعادة الصلاحيات الكاملة بما فيها حق التصويت، إلى الوفد الروسي.

وكان رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فيتشيسلاف فولودين أعلن أن روسيا ستغادر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إذا لم يستعد وفدها جميع حقوق العضو في الجمعية البرلمانية.

وحرمت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا روسيا من حق التصويت في أبريل/نيسان 2014، بعدما بدأت السلطة الأوكرانية الجديدة حملتها العسكرية في جنوب شرق أوكرانيا، متهمة موسكو بالوقوف وراء الحركة الاحتجاجية في منطقة دونباس ضد الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف. كما رفضت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وقتذاك الاعتراف بشرعية انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.