بوتين: صواريخ حديثة ستحصل عليها القوات الروسية خلال الأعوام القريبة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ستحصل على الصواريخ المحدثة من نوع "كينجال" و"سارمات" و"بوريفيستنيك" خلال الأعوام القريبة القادمة.

وقال الرئيس الروسي خلال حفل تكريم خريجي المؤسسات التعليمية العسكرية الروسية العليا " إن فعالية عملنا في تعزيز أمن البلاد والدفاع عنها بالإضافة إلى عملية التطوير النوعي للقوات المسلحة الروسية هي مهمة ملقاة على العناصر والضباط في الدرجة الأولى".

وأضاف بوتين قائلا " كما لهؤلاء دور أساسي ورائد في تطوير وتحديث الأسلحة التي تستخدمها القوات الروسية".

وتابع الرئيس الروسي قائلا " ستحصل القوات على المنظومة الصاروخية الفرط صوتية "كينجال" ونظام الليزر "بيريسفيت" والصاروخ الثقيل العابر للقارات "سارمات" والغواصة المسيرة "بوسيدون" والصاروخ المجنح "بوريفيستنيك" ذو المدى غير المحدد، خلال السنوات المقبلة. هذه الأسلحة هي نتاج الموهبة والجرأة والشجاعة، والعمل الدؤوب لمئات الآلاف من العمال والمهندسين والمصممين".