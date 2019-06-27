الخارجية الروسية: هناك تطورات إيجابية في تشكيل اللجنة الدستورية السورية

أعلن نائب الناطقة باسم الخارجية، أرتيوم كوجين، اليوم الخميس، عن وجود تطورات إيجابية في تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وقال كوجين: "على المسار السياسي للتسوية السورية، هناك أسباب للتفاؤل فيما يتعلق بالعمل لاستكمال تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية".

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة "أستانا" (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا. وفي أيلول/ سبتمبر عام 2018، وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم المشاركين في اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة.

ومع ذلك، فإن القائمة الثالثة للمشاركين المستقلين، التي اقترحها، ستافان دي ميستورا، الذي شغل آنذاك منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، لم ترض الكثيرين، واستمرت المناقشات. وأعلن المبعوث الخاص الجديد، غير بيدرسن، لاحقاً، أنه قد تم إحراز تقدم في العمل بشأن اللجنة الدستورية السورية.