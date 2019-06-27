بوتين يأمل بأن يناقش مع ترامب معاهدة ستارت

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يأمل في مناقشة معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت-3) مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أوساكا.

موسكو — سبوتنيك. قال بوتين، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، عشية قمة مجموعة الـ20:

"لقد قلت بالفعل إن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من معاهدة الدفاع الصاروخي. الآن انسحبت بالفعل من جانب واحد من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. رغم أنهم قرروا هذه المرة ليس الخروج فحسب، ولكنهم أوجدوا السبب وهي روسيا، أعتقد أن روسيا هنا لا تعني لهم شيئا على الإطلاق، لأن هذا المسرح، المسرح العسكري في أوروبا لا يكاد يمثل أي اهتمام كبير للولايات المتحدة الآن، على الرغم من توسع الناتو وعلى الرغم من الزيادة في وحدات الناتو بالقرب من حدودنا".

وأضاف بوتين، بأن الولايات المتحدة، قد خرجت بالفعل من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، والآن على جدول الأعمال معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. "آمل أن نتحدث مع دونالد، إذا تمكنا الآن من اللقاء في أوساكا، لهذا الغرض".

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في العالم لم يتحسن بما في ذلك في الخليج فقد أصبح أكثر دراماتيكية وانفجارا.

كما قال بوتين "أود حقاً من جميع المشاركين في هذا الحدث، (وقمة مجموعة العشرين، تعتبر منتدى دوليا رئيسيا مكرسا لتنمية الاقتصاد العالمي) تأكيد نواياهم لتطوير قواعد مشتركة يلتزم بها الجميع ويظهرون تطلعاتهم ورغباتهم بتعزيز المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية والدولية. كل شيء آخر يعتبر تفاصيل مرتبطة بالموضوعات الرئيسية".

وأضاف الرئيس الروسي "نحن ندعم رئاسة اليابان [لقمة مجموعة العشرين]. كل ما يتعلق بتطوير التقنيات الحديثة، واقتصاد المعلومات، حتى اهتمام زملائنا اليابانيين بقضايا طول العمر… ، سندعمه، ونشارك في هذه المناقشات. على الرغم من أنه في الظروف الحديثة، من الصعب انتظار أية اختراقات وقرارات مصيرية، ومن الصعب الاعتماد عليها اليوم، ولكن هناك أمل في أنه من خلال المناقشات العامة والاجتماعات الثنائية، سيكون من الممكن تخفيف التناقضات الحالية وخلق أساس، وقواعد للتقدم الإيجابي".