بوتين: العمل بين روسيا والصين والهند يفيد لمعالجة القضايا الدولية والإقليمية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العمل بصيغة روسيا الصين الهند يجلب فوائد واضحة لحل المشكلات الدولية والإقليمية الحادة.

أوساكا- سبوتنيك وذكر بوتين، خلال الاجتماع الثلاثي مع قادة الدول، "إن العمل سويا بصيغة روسيا والهند والصين يأتي بفوائد واضحة سواء من وجهة نظر تطوير أو تقوية العلاقات مباشرة بين دولنا، ومن حيث مساهمة دولنا الثلاث في حل المشكلات الدولية والإقليمية الحادة".

وأضاف "موقف روسيا والهند والصين حيال معظم القضايا الدولية متقارب ويتطابق ونعمل معًا من أجل الاستقرار الاستراتيجي".

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.