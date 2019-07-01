نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري: علاقاتنا مع موسكو في المجال العسكري تبقى مميزة

أكد مليك خديري، نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، أن العلاقات مع روسيا تبقى مميزة وأبدية في المجال العسكري مؤكدا أن مستوى هذه العلاقات سيرقى أكثر.

وقال خديري في لقاء خاص مع وكالة " سبوتنيك " على هامش فعاليات اليوم الأول من منتدى البرلماني الدولي في موسكو، ردا على سؤال حول مستقبل التعاون العسكري بين الدولتين "علاقاتنا تبقى علاقات مميزة وأبدية مع روسيا في المجال العسكري وسترقى أكثر هذه العلاقات وستكون هناك أمور مثل الاتفاقيات والعلاقات التي ستبقى دائما مستمرة".

وأضاف خديري، الذي يترأس وفد بلاده في المنتدى أن "العلاقات الروسية الجزائرية علاقات مميزة وعلاقات صداقة وعلاقات أخوية. ونحن في الجزائر جدا مرتاحين للعلاقات. تعاوننا في العديد من المجالات ليس فقط بالمجال البرلماني والاقتصادي، بل ما هو أوسع. أما فيما يخص التعاون البرلماني، فهناك العديد من المجالات، حيث كانت هناك زيارات متعددة لرئيس مجلس الأمة الجزائري إلى روسيا وزيارة العديد من الوفود الروسية إلى الجزائر، أي أن هناك تشاورا مستمرا بين البرلمانين في العديد من المجالات كالإعلامية والتشريعية، وعلاقات جدا مميزة وطيبة".

وتعتبر الجزائر من إحدى أهم وأكبر شركاء روسيا في المجال العسكري والدفاعي على مستوى أفريقيا. وتشكل المنتجات الدفاعية الروسية حوالي 80 في المائة من إجمالي واردات الجزائر العسكرية، حسب بيانات المجلس الروسي للشؤون الدولية.