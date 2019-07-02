الدفاع الروسية تختبر بنجاح صاروخا جديدا في كازاخستان

اختبرت قوات الدفاع الجوي الروسية نظام روسي جديد مضاد للصواريخ في حقل التدريب "ساري شاغان" في كازاخستان بنجاح.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء: "قامت قوات الدفاع الجوي الروسية باختبار نظام جديد مضاد للصواريخ في حقل التدريب "ساري شاغان" في كازاخستان بنجاح.

وأشار البيان إلى أن الصاروخ أصاب الهدف بدقة. وصمم نظام الدفاع الصاروخي للخدمة في قوات الدفاع الجوي وللقوات الجوية وسيحمي من الهجمات الجوية.

في سياق متصل، أعلن المدير العالم لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيمزوف، يوم الأحد، أن إنتاج أحدث نظام للدفاع الصاروخي "إس-500" بدأ في روسيا.

وقال تشيمزوف في مقابلة مع قناة "روسيا 1": لقد بدأنا بالفعل في إنتاج منظومة "إس-500". وأنها منظومة أكثر حداثة (من منظومة "إس-400")، ولا أريد التحدث عنها".

يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس — 500 "بروميثيوس " قادرة على تدمير الصواريخ الباليستية المهاجمة والوحدات القتالية للصواريخ العابرة للقارات، بالإضافة إلى أهداف آيروديناميكية، أي الطائرات والطائرات بدون طيار والمروحيات، ويبلغ مدى إطلاق صاروخها — 600 كيلومتر.