وزارة الدفاع الروسية: مصرع 14 بحارا نتيجة حريق في جهاز للأبحاث في المياه العميقة يوم 1 يوليو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حريقا نشب في جهاز للأبحاث في المياه العميقة يوم 1 يوليو/ تموز وأدى إلى مصرع 14 بحارا.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في الأول من تموز/ يوليو، اندلع حريق في جهاز للأبحاث في أعماق البحار مصمم لدراسة الفضاء السفلي وقاع المحيط لصالح البحرية الروسية. وقد وقع الحادث في المياه الإقليمية الروسية ونتج عنه مصرع 14 بحارا".

وأضافت الوزارة أنه بفضل تصرفات فريق الإنقاذ وتفانيه، تم إطفاء الحريق في جهاز الأبحات الموجود في القاعدة العسكرية البحرية سيفيرومورسك.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه يتم الآن تحديد أسباب الحادث وأن القائد الأعلى للقوات البحرية يجري التحقيق.