الخارجية الروسية: أفعال سلاح الجو الإسرائيلي ضد سوريا تهدد الاستقرار الإقليمي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوسائل الإعلام حول الضربات الإسرائيلية ضد سوريا أن الإجراءات الإسرائيلية القوية ضد سوريا تهدد استقرار المنطقة.

وقالت زاخاروفا لوسائل الإعلام: "نحن قلقون بشأن هذا التطور المقلق للوضع. تصاعد الوضع مصدر قلق كبير بالنسبة لنا. الأعمال العسكرية انتهاك صارخ للسيادة السورية، ولا تساعد على تطبيع الوضع في هذا البلد، وتحمل تهديدا لمصالح الأمن القومي لدول الشرق الأوسط".

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وسمع دوي انفجارات عنيفة بريف محافظة حمص يوم 30 حزيران / يونيو 2019 بالتزامن مع تصدي مضادات الجيش السوري لأهداف معادية في سماء المحافظة.

وقالت الحكومة السورية يوم أمس إن الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع سورية قبل أيام تأتي بهدف "رفع معنويات ما تبقى من جيوب إرهابية عميلة لإسرائيل في إدلب وغيرها، وهو يشكل حلقة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية" بحسب بيان للخارجية السورية.