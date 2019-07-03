الكرملين: بوتين يوجه دعوة لترامب وماكرون وميركل وشي جين بينغ لحضور احتفالات عيد النصر

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام بدعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالإضافة إلى قادة الولايات المتحدة وفرنسا، دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، لحضور احتفالات عيد النصر العام المقبل.

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين، متحدثا عن دعوة القادة العالميين لحضور حفل الذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية: "قام الرئيس بوتين بتوجيه عدد من الدعوات الرسمية، وعلى وجه الخصوص، خلال قمة العشرين، للرئيس الأميركي والرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية. وبالطبع قام بدعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية".

وتحتفل روسيا في يوم 9 أيار/مايو من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري في العديد من المدن الروسية عروضا عسكرية، وأهمها جميعا العرض العسكري في العاصمة موسكو.