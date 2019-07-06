روسكوسموس تعلن عن إطلاق 33 قمرا صناعيا إلى المدار

بعد إطلاق وحدة "فريغات" من القاعدة الفضائية فوستوتشني، أرسلت إلى المدار بنجاح قمر الأرصاد الجوية الروسي "ميتيور-إم" رقم2-2 و32 مركبة فضائية.

وكتبت روسكوسموس يوم الجمعة على صفحتها على التويتر: "انفصال ناجح للبعثة ميتورإم رقم2-2".

تم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1بي" يوم أمس الجمعة من المحطة الفضائية في الساعة 8.42 بتوقيت موسكو. وكان معه وحدة التسريع "فريغات" مع 33 قمر صناعي وانفصلوا عن المرحلة الثالثة للصاروخ في الساعة 8.52 يتوقيت موسكو.

Успешное отделение попутной нагрузки миссии #МетеорМ № 2-2 🚀🛰



В интересах Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии было запущено 29 спутников, а также 3 российских научно-образовательных спутника формата CubeSat pic.twitter.com/ttboGWVbrZ — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 5, 2019

بالإضافة إلى "ميتيور" وصلت إلى المدرار أقمار صناعية أمريكية وبريطانية وألمانية وتايلندية وتشيكية وكذلك أجهزة جامعية من السويد وفرنسا وألمانيا وإستونيا والإكوادو، وكذلك الأجهزة الروسية "سوكرات" و"في دي إن خا-80" و"آمور سات".

كما أعلنت روسكوسموس أنه في العام القادم سيتم إطلاق حوالي 6 صواريخ من قاعدة فوستوتشني.