روسيا تصدر إلى أوزبكستان مروحيات "مي-35 إم" خلال عامين

أعلن مصدر مقرب من المجمع الصناعي العسكري الروسي، اليوم الاثنين، أن روسيا بصدد تصدير 12 مروحية نقل من نوع "مي 35 إم" إلى أوزباكستان خلال عامين.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "زمن التوريد لأربع مروحيات من طراز "مي-35 أم" هو الربع الأخير من عام 2019 وتوريد ثمان مروحيات أخرى سيكون في عام 2020".

وتم تطوير مي —35 كمشروع مشترك بين شركة "ميل" بالتعاون مع مصنع روستوف للمروحيات عام 1994، ووفقا لبرنامج التحديث فتتمكن المروحية من الرؤية الليلية، ومزودة بنظام المراقبة عن طريق التصوير الحراري، والذي يجعلها تتمكن على مدار الساعة بالكشف والتعرف على الأشياء على مسافة 4 كم.

تبلغ سرعة المروحية 310 كم في الساعة، ويعادل مدى عملها 460 كم، ومن أهم ميزاتها هي أنها متعددة الأغراض، كما أن بوسعها أن تنقل داخل مقصورتها حتى 8 أفراد للإنزال الجوي بأسلحتهم وشحنات يبلغ وزنها 1500 كيلوغرام، وبالإضافة إلى ذلك فإنها قادرة على نقل مواد معلقة بالحمالات الخارجية تزن حتى 2400 كغ، الأمر الذي يجعل المروحية لا بديل عنها في نقل الذخائر إلى مناطق وعرة.