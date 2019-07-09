قديروف يرد على من أساء لبوتين

رد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، يوم أمس الاثنين، على الإساءات النابية وغير الأخلاقية الموجهة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل إعلامي جورجي على الهواء مباشرة خلال البث على قناة جورجية.

وقال قديروف: "في القوقاز لا يقول الرجل مثل هذه التعابير والكلمات حتى للغرباء أما للمقربين منه فهي لا توجد بالأصل، هذا الإعلامي الجورجي غابونيا شخص جبان وهو عار على الشعب الجورجي ودولة جورجيا".

وأضاف قديروف، قائلا: "على قيادة جورجيا أن تعتذر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولكل روسيا وشعبها على هذا الأمر غير المسؤول، كما أدعو إلى رفع قضية جنائية ضد هذا الصحفي.

وتابع قائلا: "لا يمكننا التظاهر باستمرار أننا لا نلاحظ العداء المتنامي بشكل ملحوظ من جورجيا لروسيا. لذلك من الضروري فرض عقوبات أشد على تلك البلاد ولكن من دون التأثير على الناس والمواطنين الجورجيين والروس.

كما دعا قديروف لصد المحاولات غير المسؤولة للحد من الحوادث المماثلة.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر من غير المقبول إهانة الرئيس الروسي على قناة "روستافي-2" الجورجية، لأن هذا التصرف لا يليق بشعب جورجيا وهو عار كبير على الجورجيين.