لافروف: موسكو لا تستبعد أن تقوم إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، إن ايران برفعها مستوى التخصيب لم تخالف اتفاق الضمان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وموسكو لا تستبعد استمرار طهران برفع مستوى تخصيب اليورانيوم.