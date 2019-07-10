بوغدانوف: اجتماع صيغة أستانا سيعقد يومي 1 و2 أغسطس

موسكو — سبوتنيك. وقال بوغدانوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك":موعد الاجتماع محدد ومتفق عليه مع كل الأطراف المعنية التي قد تشارك في هذه الجلسة وهو الأول والثاني من آب/ أغسطس المقبل في نور سلطان".

وعن اللجنة الدستورية السورية، أوضح بوغدانوف:"هناك أفكار محددة وملموسة تفتح المجال لنتفق بالشكل النهائي على تشكيل اللجنة الدستورية والثلث الأخير منها"، متابعا "نطالب بممثلين للمجتمع المدني هناك اقتراحات محددة حول أسماء للمرشحين وحول أسلوب اتخاذ القرار، ونحن أجرينا مشاورات مع السيد [المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير] بيدرسون هنا في موسكو، وبعدها توجه إلى دمشق ليلتقي مع [وزير الخارجية السوري] وليد المعلم".

وأشار بوغدانوف: "نتأمل خيرا، والوفد الروسي يتجول بين طهران وأنقرة ودمشق لنكمل التشاور حول الموضوعات المهمة".