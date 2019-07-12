أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يتابع تطبيق القانون حول إهانة الدولة ويسجل التجاوزات في هذا المجال.

موسكو - سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع [في الكرملين] يتابعون، ونركز انتباهنا بالطبع على التجاوزات في هذا المجال [إهانة الدولة]، في الحادثة والمكان، الذي تحدث فيه [مثل هذه الإساءات]".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع في الـ18 من آذار/مارس الماضي، قانوناً بشأن مكافحة المعلومات التي تهين الكرامة الإنسانية والتصريحات العلنية التي تعبر عن عدم احترام الدولة، بحسب ما جاء في الوثيقة ذات الصلة التي نشرت على بوابة المعلومات الرسمية القانونية.

ويحدد القانون الإجراء الخاص بتقييد الوصول إلى المعلومات التي يتم التعبير عنها بطريقة غير لائقة، ما يسيء إلى كرامة الإنسان والأخلاق العامة، والتصريحات العلنية التي تعبر عن عدم احترام المجتمع أو الدولة أو رموز الدولة الروسية الرسمية أو دستور روسيا الاتحادية أو السلطات التي تمارس سلطة الدولة في روسيا.