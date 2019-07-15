روسيا تنتظر ظهور نموذج جديد من مقاتلة "سو-30"

وصرح مصدر في صناعة الطائرات أن مكتب تصميم طائرات "سوخوي" بدأ العمل في إبداع طائرة "سو-30إس إم دي"، مشيرا إلى أن النموذج الجديد من طائرة "سو-30" سيزود بمحرك "أ إل-41إف-1إس" وهو أحدث محرك للطائرات في الوقت الراهن له فوهة الدفع الموجهة وإدارة رقمية وتعمل به مقاتلات "سو-35" والنماذج التجريبية من مقاتلة "سو-57".

ويعمل مكتب تصميم طائرات "سوخوي" في مشروع إنشاء النموذج الجديد من طائرة "سو-30" بصورة مشتركة مع شركة "إيركوت" التي تصنع مقاتلات "سو-30إس إم". وسيتم اختبار النموذج الجديد في الجو في عام 2020.