فعاليات "أسبوع الشارقة" تنطلق في سانت بطرسبورغ الروسية

تنطلق، في سانت بطرسبورغ شمالي روسيا، غدا الأربعاء، فعاليات "أسبوع الشارقة"، التي تنظم في متحف المدينة الحكومي، وتستمر حتى 23 تموز/يوليو.

القاهرة– سبوتنيك . وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، فإن الفعاليات، التي تنظم تحت رعاية حاكم الشارق. الشيخ سلطان القاسمي، تأتي استكمالاً لسلسلة "أيام الشارقة الثقافية في العالم"، وتهدف إلى تعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب مع المدن الصديقة، وتوطيد العلاقات التاريخية بين الثقافة العربية والروسية، والتعريف بالمنجز الحضاري لإمارة الشارقة.

ويشارك في الحدث وفد رفيع المستوى من إمارة الشارقة، برئاسة رئيس دائرة العلاقات الحكومية، الشيخ فاهم القاسمي، ويضم مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ورئيس معهد الشارقة للتراث، ورئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وآخرين.

ونقلت الوكالة، عن الشيخ فاهم القاسمي، أن "أسبوع الشارقة في سانت بطرسبرغ الروسية، يمثل جزءاً مهماً من مشروع الشارقة الثقافي والحضاري، الذي يمتد ليشمل الساحة المحلية والعربية والعالمية، ويبرز المنجز الثقافي والسياحي الاقتصادي للإمارة كمركز حضاري في المنطقة".

ويتضمن الأسبوع برنامجاً متنوعاً يشمل مواضيع مختلفة، مثل الثقافة والفن والتراث، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد الجهات وورش عمل وعروض فنية شعبية ومعارض، تركز على الإنجازات الثقافية الإماراتية وما شهدته من تطور خلال الأربعة عقود الماضية؛ إضافة إلى استعراض فرص العمل والاستثمار في الإمارة.

وكانت إمارة الشارقة أطلقت "أيام الشارقة الثقافية في العالم" في العام 2002، وتنظم هذه السلسلة في العديد من المدن حول العالم؛ حيث شهدت مدينة ماينز الألمانية أولى حلقات هذه السلسلة.